Лондон, , 03:44 — REGNUM Цена нефти марки Brent с условиями поставки в феврале 2020 года снижалась более чем на 5% — до $60,50 за баррель — в ходе торгов 29 ноября на бирже ICE в Лондоне.

Стоимость нефти марки WTI также уменьшилась на 4,7% и составила $55,38 за баррель.

Вероятными причинами продолжающегося снижения эксперты назвали неверие инвесторов в решение о сокращении добычи нефти, которое может принять ОПЕК+ на заседаниях 5 и 6 декабря, а также сообщения о рекордном росте добычи в США.

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«Некоторые люди ждут, что ОПЕК+ сократит добычу, но я не думаю, что это произойдет», — передаёт агентство Reuters мнение президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова.

Ранее министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи сообщил, что страны ОПЕК+ достигли консенсуса о продлении венского соглашения по сокращению добычи нефти.

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