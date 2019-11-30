Красноярск, , 03:35 — REGNUM Красноярский край в 2021—2022 годах получит из федерального бюджета 2,5 млрд рублей на содержание дорог, большая часть этих средств будет направлена на строительства самого северного автодорожного моста через Енисей, заявил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба Законодательного собрания края.

О бюджетных расходах на содержание и развитие дорог Красноярского края Бахарь рассказал депутатам на заседании комитета по промышленной политике, транспорту и связи регионального парламента.

По словам главы краевого минфина, край в 2020 году выделит 365 млн рублей на содержание региональных и муниципальных дорог, обустройство улиц возле школ, устройство светофоров и пешеходных переходов.

Также Бахарь сообщил, что в 2021—2022 годах большая часть из 2,5 млрд федеральных средств будет направлена на строительство долгожданного автомобильного моста через Енисей около посёлка Высокогорский неподалёку от Лесосибирска.

Напомним, строительство седьмого, самого северного моста через Енисей (в 300 километрах севернее Красноярска) поможет развитию Красноярского Приангарья. Южнее этого моста располагаются только мосты в Красноярске.