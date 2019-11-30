Сеул, , 16:01 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи вновь изменил прогноз роста экономики страны до 2022 года. Ожидается, что ВВП будет расти на 2,3%-2,4% в год, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Регулятор ожидает роста экономики в 2019 году на 2%, однако затем он ускорится, хоть и незначительно. Ещё в прошлом году Банк Кореи прогнозировал увеличение ВВП на 2,7%, однако затем неоднократно снижал свою оценку. Также был пересмотрен ожидаемый рост на 2020 год с 2,5% до 2,3%.

Своё решение ЦБ объяснил тем, что в настоящее время сохраняется неблагоприятная конъюнктура: на фоне слабого спроса на продукцию южнокорейской промышленности уже год падает экспорт. Кроме того, противостояние США и Китая — основных торговых партнёров Южной Кореи — также является фактором, сдерживающим рост ВВП. Ранее в худшую сторону свои прогнозы пересмотрели МВФ, Всемирный банк и рейтинговые агентства — в частности, Moody’s.