Москва, , 21:17 — REGNUM Снижения экспорта газа в европейские страны до 2022 г. не планируется, сообщил журналистам 29 ноября и. о. главы департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

По словам представителя Газпрома, в течение ещё двух лет, как минимум, ожидается рост спроса на российский газ. Он отметил, что компания сможет поставлять 194−204 млрд куб. м в год.

Говоря о «конкретной цифре» объёма экспорта газа в европейские страны, Зотов сказал:

«Мы ожидаем, что она как минимум будет на уровне 2019 года».

Что касается этого года, ожидается, что будет выполнен заявленный объём — 198 млрд куб. м.

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