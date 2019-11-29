Москва, 29 ноября 2019, 21:17 — REGNUM Снижения экспорта газа в европейские страны до 2022 г. не планируется, сообщил журналистам 29 ноября и. о. главы департамента «Газпром экспорта» Андрей Зотов.
По словам представителя Газпрома, в течение ещё двух лет, как минимум, ожидается рост спроса на российский газ. Он отметил, что компания сможет поставлять 194−204 млрд куб. м в год.
Говоря о «конкретной цифре» объёма экспорта газа в европейские страны, Зотов сказал:
Что касается этого года, ожидается, что будет выполнен заявленный объём — 198 млрд куб. м.
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