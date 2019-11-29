Малабо, 29 ноября 2019, 20:44 — REGNUM Газпрому и «Нафтогазу» придётся договариваться о возможном возвращении Россией долга Украине не деньгами, а газом, заявил 29 ноября российский министр энергетики Александр Новак на саммите ФСЭГ.
По словам министра, Москва не исключает варианта расчётов с Киевом газом.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в «Нафтогазе» заявили, что готовы взять у России долг в три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража (28 февраля 2018 г.) газом. Исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил:
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