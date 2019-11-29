Душанбе, , 20:07 — REGNUM Внешнеторговый оборот Таджикистана в 2020 году составит 4,9 млрд долл. — такой прогноз даёт министерство экономического развития и торговли страны. При этом, согласно мониторингу ведомства, сумма экспорта товаров должна будет составить 1 млрд 554,7 млн долл., а импорта — 3 млрд 320 млн долл. То есть импорт по-прежнему будет значительно превышать экспорт — в 2,1 раза.

Власти Таджикистана планируют экспортировать за рубеж в 2020 году свыше 3 млрд. кВт•ч электроэнергии на общую сумму 120 млн долл., 260 тыс. тонн первичного алюминия на сумму порядка 402,2 млн долл., хлопок-волокно в объёме 100,8 тыс. тонн на сумму 154,8 млн долл., а также 240 тыс. тонн плодоовощной продукции на сумму 34,7 млн долл.

При этом в страну планируется ввозить глинозём — на сумму 360,8 млн долл., сжиженный газ — 183,8 млн долл., нефтепродукты — 405,2 млн долл., пшеницу и муку — на сумму 316,2 млн долл. и 25,2 млн долл. соответственно.

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