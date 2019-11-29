Ханты-Мансийск, , 20:00 — REGNUM Иск с требованием признать банкротом компанию «Ютэйр — Вертолётные услуги» подал в Арбитражный суд Югры МТС-банк, передаёт 29 ноября РБК.

МТС-банк как один из членов синдиката кредиторов Utair заявил, что сумма его исковых требований к авиакомпании превышает 16,135 млн рублей.

Напомним, российская авиакомпания Utair четыре года назад оказалась на грани банкротства, но банкротом не стала благодаря «Сургутнефтегазу». Год назад Utair объявила о дефолте.

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