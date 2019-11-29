Москва, 29 ноября 2019, 19:58 — REGNUM В первую неделю декабря президент РФ Владимир Путин посетит Сочи, где проведёт совещания на тему развития ВМФ России. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Сочи пройдет серия военных совещаний, посвященных состоянию и перспективам развития Военно-морского флота», — сказал Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тихоокеанский флот получил половину призов главнокомандующего ВМФ РФ по различным видам боевой подготовки за 2019 год.
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