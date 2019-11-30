Сеул, , 15:50 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель нефтепродуктов SK Energy инвестировал 64 млн долларов в строительство завода в Китае по производству асфальта. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Завод будет создан в виде совместного предприятия с Zhejiang Baoying Group, где SK получит 49% акций. С помощью партнёрства с китайской компанией SK рассчитывает наладить производство 2 млн тонн асфальта уже к 2023 году вместо нынешних 1 млн тонн, а к 2029 году нарастить объём выпуска до 3 млн тонн. Сейчас в мире ежегодно производится 100 млн тонн асфальта, и Китай потребляет 30% — больше любой другой страны мира. В ближайшие годы эксперты ожидают устойчивый рост данного рынка на уровне 3%.

Отмечается, что совместное предприятие станет публичной компанией, чтобы составить конкуренцию китайским госкорпорациям China Petroleum & Chemical и China National Petroleum.