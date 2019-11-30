Сеул, , 15:49 — REGNUM Все меньше южнокорейцев покупают автомобили. Продажи производителей упали на 2%, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование Корейской ассоциации автопроизводителей.

В 2018 году было реализовано 1,6 млн машин, в то время как за 9 месяцев 2019 года — только 1,15 млн, что на 2% ниже аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что по итогам последнего квартала это число не дотянет даже до полутора миллионов штук. Больше всего продажи упали среди 30%летних — на 24,4% и 40-летних граждан — на 21,3%. Причиной негативной динамики, по словам экспертов, является рост расходов на содержание автомобиля и увеличение популярности каршеринга.

Главным образом, автомобили покупают состоятельные граждане, которые выбирают не кроссоверы или небольшие седаны, а люксовые модели. Кроме того, растёт спрос на экологически чистые автомобили, работающие на электричестве или водородном топливе.