Душанбе, , 19:04 — REGNUM В 2020 году на строительство Рогунской ГЭС правительство Таджикистана направлено 2,1 млрд сомони около 220 млн долл. Такая сумма была заложена в расходную часть госбюджета страны на будущий год, принятого ранее.

Отмечается, что в целом расходы на энергообъект планируются на уровне текущего года — власти планировали в 2019 году направить 4 млрд сомони (412,7 млн долл.) за счёт всех источников.

Министерство финансов занимается привлечением льготных кредитов.

С начала строительства Рогунской ГЭС, согласно официальным данным, уже освоено 28 млрд сомони (2,9 млрд долл.). Завершение строительства запланировано на 2033 год.

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