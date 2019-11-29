Рига, , 19:01 — REGNUM Уровень финансового стресса среди жителей Европы растёт, указывает ежегодный Европейский индекс Intrum, сообщил 29 ноября портал Dienas Business.

Самую благополучную тройку из 24 стран открывает Германия, набравшая всего 6,89 пунктов, далее следуют Австрия 6,77, Швеция 6,72. Страны Прибалтики расположились в конце таблицы. Эстония со своими 5,85 пунктами двадцатая, Латвия — 5,55 двадцать первая, а Литва 5,54 — двадцать третья. Хуже всего чувствуют себя потребители в Греции, набравшей 5,3 балла и расположившейся на последнем, 24 месте.

Почти 45% европейцев отметили, что их расходы растут быстрее доходов. 24%, чтобы оплатить счета, вынуждены регулярно брать кредиты по банковской карте. 36% процентов жителей Европы встревожены тем, что не смогут позволить себе комфортную старость. Рост цен на недвижимость привёл к тому, что 44% европейцев вынуждены снимать жильё и смирится с тем, что никогда не смогут купить его в собственность.

Что касается Латвии, то 34% населения за последний год вынуждено опаздывали с оплатой одного или нескольких счетов, а 41% признали, что делают это регулярно. На самом деле, ситуация несколько улучшилась, потому что в 2018 году таких людей было 45%.

Примерно 35% латвийцев не могут позволить себе заниматься ежемесячными накоплениями, а 64% уверены, что столкнутся с бедностью в пожилом возрасте.

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