Ульяновск, , 18:59 — REGNUM В Ульяновской области будет разработана стратегия здорового социального питания на период до 2025 года. Концепцию сформирует вновь созданное агентство здорового и социального питания. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Стратегия здорового социального питания будет включать не только пищевую промышленность, но и вопросы взаимодействия с ульяновскими аграриями. Концепция, в частности, предусматривает привлечение инвестиций для совершенствования системы социального питания и материальной базы, развитие аграрного сектора, увеличения роли сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, предполагается внедрение новых форм общественного контроля за качеством питания и взаимодействие с надзорными органами, разработка программ подготовки и переподготовки кадров. Отдельное направление — пропаганда здорового питания и образа жизни.

Разработкой стратегии занимается вновь созданное агентство здорового и социального питания, которое возглавил Алексей Волков. Также сформирован наблюдательный совет агентства.

Региональные власти отмечают, что агентство станет площадкой взаимодействия между обществом, властью, бизнесом и надзорными органами.