Москва, , 18:58 — REGNUM Депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) назвала бредом предложение Минфина наказывать губернаторов за дотационность регионов.

«Что за бред? Кто мог поддержать такое?» — отметила Ганзя в Facebook.

Регионам остается не более 30% заработанных ими средств, указала парламентарий, отсюда и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, и дотации на сбалансированность бюджетов.

«Условия в регионах абсолютно разные. Плюс КГН (налоговая норма, которая позволяет регистрировать предприятие в другом регионе, куда и поступает налог) Плюс переданные без финансирования полномочия с федерального уровня на региональный. Их Минюст насчитал более 60-ти», — рассуждает она.

«Плюс нацпроекты, которые обязывают исполнять на собственные средства, потому что обещанное федеральное софинансирование многих нацпроектов в размере 95% — 99% оказалось фикцией. И ещё много можно перечислять», — отмечает Ганзя.

Минфин разработал проект постановления, в соответствии с которым губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета. Проектом постановления устанавливаются требования к заключению соглашений между регионами и правительством по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов РФ, пишут «Известия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Российская Федерация практически полностью взяла на себя обязательства по финансированию объектов в рамках госпрограмм и нацпроектов в десяти регионах, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайский край, Курганская область и Псковская область, перечислил он.

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