Калининград, 29 ноября 2019, 18:55 — REGNUM Новая передвижная лаборатория, которая будет проверять качество прокладки дорог в Калининградской области, была продемонстрирована губернатору Калининградской области Антону Алиханову, сообщила сегодня, 29 ноября, пресс-служба правительства Калининградской области.
С помощью такой лаборатории можно провести комплексную диагностику дорожного полотна, измерить углы поворота, уклоны, ровность, коэффициент сцепления дорожного покрытия, длину участка дороги с привязкой к GPS-координатам.
Глава региона отметил важность появление такого комплекса в собственности правительства, поскольку ранее все исследования приходилось заказывать у сторонних организаций и нести из-за этого постоянные финансовые затраты. Комплекс обошёлся бюджету в 16 млн рублей.