Калининград, , 18:54 — REGNUM Возможность продлить маршрут поезда Санкт-Петербург — Калининград до Берлина сегодня, 29 ноября, обсуждалась на встречи латвийской делегации с властями Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ближайших планах и сокращение времени пути по маршруту Калининград — Санкт-Петербург. Сейчас он составляет почти 28 часов, но существуют технические возможности сокращения пути до 19 часов 35 минут. Для этого может быть задействован новый маршрут через Советск, Шауляй, Ригу, Резекне, Псков.

Что касается вопроса продления маршрута до Берлина, то его намерены обстоятельнее обсудить в 2020 году. На встрече также обсуждалось авиационное, морское и автотранспортное сообщение. Отмечается заинтересованность круглогодичного авиасообщения латвийской компании airBaltic, которая по маршруту Рига-Калининград-Рига в 2019 году летала в летний период.

Во встрече участие принимали министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова с российской стороны и заместитель госсекретаря министерства сообщений Латвии Улдис Рейманис.