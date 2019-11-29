Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM Абсолютное большинство участников публичных слушаний в Екатеринбурге поддержало проект бюджета города на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За принятие главного финансового документа в текущей редакции проголосовали 488 из 498 участников публичных слушаний. Против проголосовало семеро, ещё три человека воздержались.

Результаты слушаний передадут мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому и председателю гордумы Игорю Володину.

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета будет вынесен в первом чтении на суд гордумы 3 декабря 2019 года. Ранее документ поддержала бюджетная комиссия думы, невзирая на отрицательные заключения ряда других комиссий.

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