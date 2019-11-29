Москва, , 18:39 — REGNUM Бюджетные средства на создание высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург выделять не планируется, передаёт 29 ноября РБК.

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил:

«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов».

«Достаточно средств, учтённых в долгосрочной программе развития РЖД», — добавил он.

Чиновник пояснил, что по этой ВСМ решение о финансировании принято, а вот по ВСМ Москва — Казань — ещё нет.

Напомним, строительство ВСМ Москва — Санкт Петербург затянулось, в апреле 2019 г. президент РФ Владимир Путин одобрил возобновление проекта. Строительство ВСМ Москва — Казань пока отложено.

Читайте также: Проект ВСМ Москва — Казань в окружении Путина вновь назвали «сомнительным»

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: Путин одобрил начало проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург