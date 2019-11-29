Рига, , 18:33 — REGNUM По сравнению с III кварталом 2018 года, в 2019 году фактическая заработная плата в Латвии выросла на 9,1%, сообщает 29 ноября портал LSM.

Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) республики указывает, что на 8,6% возросли и отчисления от предприятий в социальный бюджет. Быстрее всего рост оплаты труда происходил в строительстве, на 14,1%. В этой отрасли наблюдается большой дефицит рабочей силы. Хорошими темпами рос размер оплаты труда в информационно-коммуникационной сфере, на 9,8%, а также в обрабатывающей промышленности, на 8,7%

Одновременно росли и затраты домохозяйств на покупку продуктов — на 0,9%, транспорт, в том числе общественный — на 9,6%, ремонт и содержание жилья, включая водоснабжение, отопление и электроэнергию — на 3,1%. Эта группа расходов составляет 58% общих расходов каждой семьи.

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