Архангельск, , 18:30 — REGNUM Власти Архангельской области рассчитывают, что создание нового аэропорта на Соловках позволит увеличить поток туристов на архипелаг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня обновленная взлетно-посадочная полоса аэропорта приняла первый самолет. Теперь аэропорт Соловков с взлетно-посадочной полосой (ВПП), длина которой 961 метр, может принимать не только привычные АН-24 или Л-410, но и воздушные суда класса Bombardier Q400. Это позволит обеспечить круглогодичное авиасообщение архипелага.

«Создание современного аэропортового комплекса на Соловках поможет области увеличить туристический поток. И это лишь один из проектов реализуемой программы по развитию инфраструктуры архипелага», — отметил вице-губернатор Алексей Алсуфьев.

Губернатор региона Игорь Орлов также отметил вклад проекта в развитие туризма на архипелаге.

«С полным окончанием работ в следующем году наш аэропорт на Соловках получит все необходимые условия для развития туризма и безопасных полетов. Аэропорт для Соловков — важнейший инфраструктурный проект, позволяющий сделать существенный шаг в развитии этой территории», — завил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Орлов заявил, что Соловки не должны стать местом развития массового туризма и даже попросил воздержаться от поездок на архипелаг тех, кто ищет праздного удовольствия.

Добавим, что работы по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы начались в мае этого года (первый и второй этапы). При реализации проекта старые металлические плиты полосы строители заменили на современное железобетонное покрытие, уложив более шести тысяч специальных сборных железобетонных аэродромных плит ПАГ-14. Построен перрон на четыре места стоянок и рулежная дорожка.

В рамках третьего этапа реконструкции аэропортового комплекса в 2020 году планируется устройство оставшегося 541 метра полосы (после чего ее длина составит 1500 метров), строительство здания для размещения спецтехники и оборудования, установка светосигнального, биоакустического и метеооборудования, КПП, патрульной дороги и периметрового ограждения.