Москва, 29 ноября 2019, 18:16 — REGNUM Холода могут стать фактором, отрицательно влияющим на сроки запуска газопровода «Северный поток — 2», сообщил 29 ноября высокопоставленный представитель Газпрома Алексей Мирошниченко.
По его словам, оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG ещё не определил точный срок ввода газопровода в эксплуатацию: варианты обсуждаются.
Не в последнюю очередь срок ввода, отметил Мирошниченко, будет зависеть от погодных условий, учитывая зимние холода.
Напомним, ориентировочно «Северный поток — 2» должен быть запущен с Нового года, однако точные даты пока названы не были. Российская сторона, реагируя на западные информационные атаки, не раз поясняла, что санкциями сроки запуска проекта не сорвать.
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