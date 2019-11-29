Рига, , 18:11 — REGNUM ВВП Латвии в III квартале 2019-го года вырос на 2,9% относительно аналогичного периода 2018 года, сообщает 29 ноября портал LSM.

Наибольший рост Центральное Статистическое Управление (ЦСУ) зафиксировало в сельском хозяйстве, в частности в овощеводстве на 29,%%. В лесной отрасли, деревообработке, рыбной промышленности зафиксировано падение на 3,7% и 18,7% соответственно.

На 4,1% выросла обрабатывающая промышленность и на 5,9% строительная отрасль, в том числе строительные работы на железной дороге на 2,5%. Розничные продажи прибавили 1,9%.

Зафиксировано сокращение на 5,4% объёма грузоперевозок, а почтовых и курьерских услуг на 23,8%. На 14.3% сократилась отрасль страхования и финансов, пенсионные накопления упали на 12,7%. На 5,6% в III квартале вырос экспорт товаров и услуг, а импорт на 1%.

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