Харгейса, , 18:03 — REGNUM Управление порта Сомалиленда заявило о планах дополнительно потратить 269 миллионов долларов США на модернизацию контейнерного терминала порта Бербера, развитие верфи и расширение важных инфраструктурных объектов порта, которые должны быть завершены к концу 2025 года. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopia Reporter.

Генеральный менеджер администрации порта Сомалиленда Саид Хасан Абдуллахи заявил, что после завершения проекта расширения порта, который потребует в общей сложности 442 млн долларов США для поэтапного развития, ожидается увеличение пропускной способности порта по сравнению с существующими 150 000 эквивалентных единиц (TEU) до 400 000 TEU. Проект расширения порта Бербера, который начался 11 месяцев назад, сейчас застопорился на полпути, но к концу 2020 года ожидается запуск первой фазы нового проекта. Общий проект по расширению приведет к созданию причала шириной 1500 метров, который сможет одновременно швартовать три сухогруза. Существующее портовое сооружение вмещает лишь пять мелких судов на причале длиной 650 метров.

В дополнение к проекту развития порта правительство Сомалиленда вновь заявило о стремлении создать свободную экономическую зону площадью 12,2 кв км, расположенную в 10 км от порта Бербера. По сообщению администрации порта, первая фаза этого проекта, которая будет завершена к концу 2022 года, сосредоточена на подготовке четырех квадратных 12,2 квадратных километров земли, для начала строительных работ 10 международных компаний.

После завершения расширения правительство Сомалиленда рассчитывает обрабатывать до 30% морских грузоперевозок Эфиопии в год. По словам официальных лиц непризнанного государства, одним из препятствующих факторов является то, что эфиопские бизнесмены имеют ошибочный взгляд на Сомалиленд. Глава администрации порта и многие официальные лица считают, что многие эфиопы не могут провести различия между Сомалилендом и Сомали (Могадишо).