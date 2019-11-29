Курган, , 18:00 — REGNUM Власти Курганской области пытаются снизить тариф на электроэнергию путём отказа от RAB. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 29 ноября.

Сейчас в Курганской области в тарифообразование применяется метод RAB (Regulatory Asset Base) — это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию энергетической инфраструктуры.

«RABский тариф нам не нужен. По мнению экспертов, метод инвестированного капитала (RAB) применялся в Курганской области с серьёзными нарушениями, что и привело к завышению величины тарифа. Вопросы о том, почему отдельные должностные лица оказались столь «доверчивы», а также куда уходили средства областного и муниципальных бюджетов — уже находятся в поле зрения правоохранительных органов», — сообщил Вадим Шумков.

Как ранее отмечала директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, по данным Минэнерго в 2017 году инвестиционная программа одной из энергетических компаний Зауралья была исполнена лишь на 14,8%, то есть заложенная в тариф инвестиционная составляющая по назначению в полной мере не расходовалась.

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