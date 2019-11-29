Курган, 29 ноября 2019, 18:00 — REGNUM Власти Курганской области пытаются снизить тариф на электроэнергию путём отказа от RAB. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 29 ноября.
Сейчас в Курганской области в тарифообразование применяется метод RAB (Regulatory Asset Base) — это система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в расширение и модернизацию энергетической инфраструктуры.
Как ранее отмечала директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, по данным Минэнерго в 2017 году инвестиционная программа одной из энергетических компаний Зауралья была исполнена лишь на 14,8%, то есть заложенная в тариф инвестиционная составляющая по назначению в полной мере не расходовалась.
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