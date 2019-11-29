Кострома, , 17:59 — REGNUM Костромской области дополнительно выделили из федерального бюджета 1 млрд рублей, — сообщает ТРК «Русь»

Средства на поддержку бюджета область получит из Москвы до конца года. Деньги пойдут на выплату зарплат работникам бюджетной сферы и реализацию национальных проектов. Федеральная поддержка позволит увеличить финансовую помощь муниципальным образованиям на содержание объектов ЖКХ в отопительный сезон.

Напомним, за 10 месяцев этого года собственные налоговые и неналоговые доходы костромского областного бюджета выросли на 2 млрд. 168 млн. руб. по сравнению с прошлым годом. Долг области сокращен на 1,5 млрд. руб.