Душанбе, , 17:49 — REGNUM Создание новых и восстановление прежних региональных транспортно-транзитных коридоров имеет особое значение для Таджикистана. Об этом сказал Эмомали Рахмон в своем выступлении сегодня, 29 ноября, на второй консультативной встрече глав государств Туркестана в столице Узбекистана.

Обращаясь к коллегам по региону, президент Таджикистана отметил, что важно при этом создать максимально привлекательные условия для транзитных перевозок и направив все усилия. В числе важных аспектов работы по этому направлению Эмомали Рахмон назвал упрощение таможенных процедур, применение гибкой тарифной политики и повышение уровня транспортной безопасности.

«С учетом реалий сегодняшнего дня, считаем целесообразным рассмотреть вопрос подготовки к подписанию соответствующего многостороннего Соглашения в целях дальнейшей разработки обще-регионального механизма транспортно-транзитного взаимодействия», — сказал глава Таджикистана.

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