Москва, 29 ноября 2019, 17:46 — REGNUM Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), объединяющая Аpple, Google, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие компании, обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину, призвав не подписывать закон об обязательной предустановке на гаджеты российского ПО, сообщают 29 ноября «Ведомости».
По информации издания, в письме идёт речь о том, что вступление законопроекта в силу может негативно отразиться на развитии отрасли и привести к монополизации в сфере разработки программного обеспечения.
В РАТЭК также высказывают мнение, что требования законопроекта в части создания преференций для российских разработчиков ПО противоречат нормам Всемирной торговой организации, а их исполнение может привести к снижению деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения и «усилению дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза».
Как сообщается, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что обращение РАТЭК пока не поступало в Кремль.
Как передавало ИА REGNUM, законопроект об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения и приложений был 21 ноября принят Государственной думой в окончательном чтении, а 25 ноября одобрен Советом Федерации. Теперь документ должен подписать президент Владимир Путин.
Предполагается, что новое требование будет распространяться на программное обеспечение для смартфонов и компьютеров, а также телевизоров Smart TV.