Москва, , 17:46 — REGNUM Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), объединяющая Аpple, Google, Samsung, Intel, Dell, «М.Видео» и другие компании, обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину, призвав не подписывать закон об обязательной предустановке на гаджеты российского ПО, сообщают 29 ноября «Ведомости».

По информации издания, в письме идёт речь о том, что вступление законопроекта в силу может негативно отразиться на развитии отрасли и привести к монополизации в сфере разработки программного обеспечения.

В РАТЭК также высказывают мнение, что требования законопроекта в части создания преференций для российских разработчиков ПО противоречат нормам Всемирной торговой организации, а их исполнение может привести к снижению деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения и «усилению дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза».

Как сообщается, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что обращение РАТЭК пока не поступало в Кремль.

Как передавало ИА REGNUM, законопроект об обязательной предустановке на гаджеты российского программного обеспечения и приложений был 21 ноября принят Государственной думой в окончательном чтении, а 25 ноября одобрен Советом Федерации. Теперь документ должен подписать президент Владимир Путин.

Предполагается, что новое требование будет распространяться на программное обеспечение для смартфонов и компьютеров, а также телевизоров Smart TV.