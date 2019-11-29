Москва, , 17:45 — REGNUM Не пользоваться банкоматами в безлюдных местах посоветовали в Банке России, чтобы не стать жертвой нового вида мошенничества с банковскими картами, пишут 29 ноября «Известия».

По словам Дмитрия Ибрагимова, замглавы отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО, одним из способов избежать проблем с мошенниками является правильный выбор банкомата.

Например, не стоит пользоваться банкоматами в безлюдных местах.

Ибрагимов «Лучше всего выбирать банкомат в офисе банка или в многолюдном торговом центре».

Комментируя сообщения о новом виде мошенничества, когда человека, вынувшего из банкомата «забытую карту», обвиняют в пропаже денег со счёта, Ярослав Бабин, возглавляющий группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies, пояснил следующее.

Банки, как правило, могут отследить все транзакции в банкоматах (если установлены соответствующие устройства), однако новая мошенническая схема всё же нередко срабатывает, поскольку злоумышленниками используется метод так называемой социальной инженерии.

Бабин «Он никак не связан с работой банка или банкомата, а скорее основан на недостаточной осведомленности клиента банка о том, как работают банковские системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стало известно о новом виде мошенничества, при котором злоумышленники «забывают» карту в банкомате, а когда человек вынимает её, чтобы вставить свою, возвращаются и обвиняют его в списании денег.

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