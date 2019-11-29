Москва, , 17:37 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, начался прием заявок для проведения открытого аукциона по продаже ПАО «Газпром» акций компании AS Conexus Baltic Grid. Компания является единым оператором по транспортировке и хранению природного газа в Латвии. AS Conexus Baltic Grid сотрудничает с юридическими лицами — продавцами природного газа — в соответствии с тарифами на систему транспортировки и хранения природного газа, установленными комиссией по коммунальным услугам. АО «Conexus Baltic Grid» управляет одним из самых современных хранилищ природного газа в Европе — Инчукалнским подземным хранилищем газа, которое является важным стратегическим объектом во всем регионе.

Организатором торгов, в ходе которых планируется продать 13 566 701 акцию AS Conexus Baltic Grid (34,09911%), выступает ООО ЭТП ГПБ. Открытый аукцион по продаже ценных бумаг по комбинированной схеме пройдет 30 декабря, заявки на него можно будет подать до 26 декабря. Начальная цена торгов — 70 млн евро, размер обеспечения заявки для участия в аукционе: 1 млн евро.

Полная документация о торгах размещена на официальном сайте организатора торгов.