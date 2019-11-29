Аддис-Абеба, , 17:58 — REGNUM Министр науки и инноваций Эфиопии Гетахун Мекурия заявил, что Эфиопия хочет договориться о предоставлении ее студентам прохождения краткосрочной технической подготовки в федеральной земле Германии Баден-Вюртемберг для развития национальных технологий и инноваций. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Открывая в Аддис-Абебе Эфиопо-Германский экономический форум, министр заявил, что увеличение производства и производительности при поддержке технологий имеет важнейшее значение для обеспечения экономического роста. «Мы должны увеличить доходы, получаемые от сельского хозяйства, сферы услуг и производства именно за счет технологий», — добавил он.

По словам Гетахуна, в Эфиопии 29 миллионов студентов разных курсов обучения, а 69% населения моложе 30 лет. Поэтому безработица растет в угрожающих масштабах, отметил Гетахун, подчеркнув необходимость сотрудничества с крупными вузами и предприятиями Баден-Вюртемберга для создания новых рабочих мест и укрепления сферы технологий.

Министр экономики, труда и жилищного строительства Баден-Вюртемберга Николь Хоффмайстер заявила, что Африка — это континент возможностей и возрастающего стратегического значения для Германии. Она отметила, что континент обладает огромным инвестиционным потенциалом, который еще недостаточно используется компаниями из Баден-Вюртемберга.

Она подчеркнула, что Эфиопия является одним из самых привлекательных мест для инвестиций в Африке. Министр отметила, что новый премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вселил надежду в население с помощью экономических реформ и мирных соглашений. Кроме того, Хоффмайстер отметила, что Эфиопия считается экономическим центром Восточной Африки, и необходимо наладить сотрудничество в области цифровизации и внедрения экологических технологий и инноваций.