Москва, , 17:20 — REGNUM Увеличение времени продаж для российского вина не скажется на конкурентоспособности таких алкогольных напитков, а лишь приведёт к тому, что граждане будут больше пить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Минфин, Госдуму и Совфед письмо с предложением разрешить продавать российские вина в магазинах на час дольше. Так, если весь алкоголь сегодня разрешено продавать до 23:00, то российское вино стоит продавать до полуночи, считают в ассоциации. Это, в частности, будет способствовать конкурентоспособности отечественных винных напитков, отмечается в письме.

«Это очень экстравагантное предложение. Ограничение продажи спиртных напитков имеет другие цели, нежели стимулирование приобретения отечественных вин», — отмечает Емельянов.

По его словам, преференции для российских вин следует создавать с помощью, например, налогового стимулирования или сменой таможенно-тарифной политики, но не за счёт увеличения времени продаж алкоголя в магазинах.

«Будут пить больше, это очевидно. Очень странное предложение, вряд ли его можно поддержать», — заявил Емельянов.