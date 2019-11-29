Ижевск, , 17:06 — REGNUM АО «Ижавиа» обратилось в арбитражный суд Удмуртии с пятью исковыми заявлениями в отношении судебного пристава Завьяловского района. Соответствующие материалы опубликованы в картотеке арбитражных дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Все иски были поданы в период с 20 по 28 ноября, рассмотрение двух заявлений отложены, остальные еще не приняты судом. Суть претензий пока не раскрывается.

Отметим, в настоящее время в отношении авиакомпании возбуждено несколько исполнительных производств региональным управлением ФССП (Федеральной службы судебных приставов). В частности, исполнительное производство от апреля 2019 года, касающееся взысканий в пользу физических и юридических лиц на сумму 2,6 млн рублей, аналогичное производство от сентября 2019 года на сумму 235 тыс. рублей, от октября — на 1,5 млн рублей. Также в базе данных УФССП фигурируют несколько штрафов ГИБДД, а также требование об уплате госпошлины.