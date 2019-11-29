Ижевск, , 16:53 — REGNUM Власти Удмуртии выбирают подрядчика по подключению интернета в республиканские министерства и ведомства на 2020 год. Аукцион намечен на 9 декабря, свидетельствуют материалы портала госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 3,49 млн рублей.

Уточняется, что скорость доступа в интернет для различных учреждений будет варьироваться от 2 до 500 Мбит/с. Так, самая низкая скорость интернета будет у органов власти муниципальных образований. Максимальная скорость соединения предполагается для АУ «Ресурсный информационный центр Удмуртии».

Заявки принимаются до 6 декабря.

Заказчиком по контракту является министерство информатизации и связи, источник финансирования — бюджет республики.