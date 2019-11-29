Москва, , 16:47 — REGNUM Несмотря на то, что времени до начала 2020 г. осталось мало, российско-украинский диалог по транзиту газа продолжается, сообщил 29 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков «Время сокращается. Цейтнот. Но идут интенсивные контакты».

Напомним, 28 ноября руководство «Нафтогаза» заявило, что Газпром обещал «перекрыть вентиль» с Нового года, если контракт на транзит российского газа не будет продлён или не будет заключён новый.

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