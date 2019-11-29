Симферополь, , 16:46 — REGNUM Представители Ассоциации малых отелей Крыма считают, что введение налоговых льгот для владельцев небольших отелей и прочих средств размещения будет эффективно в борьбе с «серым» характером туристического бизнеса в Крыму, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Председатель ассоциации Наталья Стамбульникова полагает, что этот шаг может привести к повышению качества предоставляемых услуг, однако не исключает, что по истечении льготного периода многие собственники снова предпочтут уклоняться от налогов и оперировать «в тени». В этом с ней не согласен руководитель управляющей компании «Ателика» Алексей Высоканов. Он убежден, что уйти обратно в серую зону не получится — за время действия каникул Федеральная налоговая служба соберет необходимые данные о владельцах, и не упустит их из внимания.

Будет ли эта мера пользоваться популярностью среди самих собственников? Да, уверен Сергей Щеглов, генеральный директор управляющей компании Happy Seasons Hotels Group: «Больше всего льготам будут рады те, кто давно хотел работать «под белым флагом», но боялся суровых проверок и давления со стороны государства».