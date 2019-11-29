Москва, , 16:26 — REGNUM Авиакомпания Аэрофлот рассматривает возможность разрешить выкупать льготные билеты через онлайн-платформы, сообщает информационный портал TraverlRussianNews.

Общероссийское объединение пассажиров обратило внимание общественности и властей на то, что на сегодняшний момент льготные билеты на рейсы можно приобрести только в кассах авиакомпании в порядке живой очереди. В пресс-службе указывают: «В регионах Дальневосточного федерального округа этот процесс может затягиваться до 30 часов. При этом жители многих областей и краев не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты». Возможным решением проблемы в объединении видят продажу льготных билетов, к примеру, через портал «Госуслуги», на котором есть подтверждения право клиентов на особые цены.

«Аэрофлот» вступила в дискуссию: в компании уже сейчас думают, как именно ввести систему продажи льготных билетов на официальном сайте и в официальном приложении перевозчик.