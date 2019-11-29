Липецк, , 16:25 — REGNUM Презентация инвестиционного потенциала Липецкой области и возможностей ОЭЗ ППТ «Липецк» состоялась в Москве в рамках прямого диалога между представителями региона и Ассоциации европейского бизнеса. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в состав делегации под руководством главы региона Игоря Артамонова вошли ответственные за взаимодействие с инвесторами руководители областных управлений, представители ОЭЗ ППТ «Липецк» и руководители компаний иностранного бизнеса, успешно локализовавшие производства в регионе.

На встречу пришли представители более 40 компаний, которые смогли пообщаться с руководством региона и из первых рук получить информацию по всем вопросам организации производства в регионе.

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, приветствуя участников, отметил, что Липецкая область — надежный партнер европейских компаний, желающих разместить производства в России. Более 10 компаний-членов Ассоциации европейского бизнеса уже работают в Липецке: ABB, PPG, AkzoNobel, Danone, Jti, Lanxess, Cargill, Syngenta, KWS, Whirpool, Viessmann, Schlumberger. По словам Шауффа, регион отличает выгодное географическое положение, удобная логистика, квалифицированный персонал и льготные режимы ведения предпринимательской деятельности.

«Потенциал для локализации производств иностранных компаний в Липецкой области значительный. Особенно в сфере производства автокомпонентов, «белой техники», биотехнологий и пищепереработки. ОЭЗ ППТ «Липецк» — одна из самых успешных экономических зон в стране. Здесь работают 62 резидента, в их числе 26 иностранных компаний из 16 стран мира. И бизнес готов расширять сотрудничество с Липецкой областью», — подчеркнул на встрече Игорь Артамонов.

Опытом успешной работы в Липецкой области поделились руководители ООО «КВС РУС», ООО «Бекарт Липецк». Генеральный директор ООО «Кемин» Антон Авсенин отметил благоприятный инвестиционный климат и комфортные условия ведения бизнеса, которые сложились в Липецкой области благодаря администрации региона. Так, компания Kemin Industries Incorporated — мировой производитель кормовых добавок — смогла построить завод в Липецкой области за год, а это действительно короткий срок для реализации подобных проектов.

После презентационной части Игорь Артамонов провел двусторонние встречи с руководителями компаний европейского бизнеса, заинтересованными в установлении сотрудничества с Липецкой областью.