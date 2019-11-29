Нижний Новгород, , 16:19 — REGNUM В Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство 12 детских садов, которое планировалось закончить до конца 2019 года. В настоящее время готовность пяти объектов не превышает 50%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ (Общероссийского народного фронта).

В частности, строительство детского сада в микрорайоне Сортировочный отстает от графика на три недели из-за необходимости вынесения теплотрассы за территорию объекта. Завершение строительства детсада на 280 мест на проспекте Гагарина официально перенесено на 2020 год.

О серьезном отставании от графика и угрозе срыва сроков строительства активисты организации предупреждали власти еще в августе-сентябре. В основном строительство затягивается из-за долгих конкурсных процедур и согласований, а также некачественного выполнения условий госконтрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе губернатор Глеб Никитин участвовал в открытии нового детского сада «Антошка» на Бору. Объект также строился с отставанием от графика. Никитин уточнил, что до конца текущего года в области должно быть введено 2 тыс. мест в детских садах, а к концу 2021 года — еще около 3,2 тыс. мест.