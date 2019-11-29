Москва, , 16:17 — REGNUM В Москве состоялись два аукциона за право аренды земли на юго-востоке города, сообщил ИА REGNUM вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, стартовая цена одного из участков выросла в более чем три раза.

«С начала года наблюдается рекордный спрос на земельные участки — уже более 150 инвесторов приняли участие в аукционах», — сказал он.

Как пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, первый участок площадью чуть больше 7 тыс. кв. м располагается на Рождественской улице, победитель аукциона предложил арендную ставку в размере чуть более 22 млн рублей. Площадь объекта, который появится в этом месте, должна составить около 20 тыс. кв. м. Там появятся торговые площади и гаражи.

Второй участок арендовали под автосервис и салон за 3,9 млн рублей.