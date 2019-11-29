Москва, , 15:57 — REGNUM Мера по продлению времени продажи вин на один час предлагается исключительно ради поддержки отечественных виноделов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение разрешить продажу российских вин до 00:00.

«Само по себе продление торговли вином на час, а сейчас спиртные напитки отпускаются исключительно в период с 08:00 до 23:00, не существенно повлияет на доходы розничной торговли.

Но если учесть, что в период с 23 до 24 часов предполагается разрешить торговать исключительно российскими винами, запретив торговать импортными и другим алкоголем, то те, кто хочет купить к вечернему столу бутылочку вина именно в это время просто вынуждены будут приобрести российскую продукцию за неимением другого выбора.

Что для виноделов может оказаться существенным подспорьем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, письмо с предложением разрешить продажу российских вин на один час дольше направила в правительство России Ассоциация компаний розничной торговли.

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