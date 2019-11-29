Минск, , 15:50 — REGNUM «Средняя продолжительность жизни у наших мужчин — 69,3 года, а у женщин — 79,2 года. Несложно подсчитать, что в 2019 году мужчины проживут на пенсии в среднем 7,8 года, женщины — 22,7 года», — констатировал редактор белорусского журнала «Отдел кадров» Валерий Кичкаев.

Против повышения пенсионного возраста были 89% граждан России (по данным «Левада-Центр») и 76,7% граждан Белоруссии (по данным НИСЭПИ), напомнил он в интервью изданию «Комсомольская правда в Белоруссии». Кичкаев отметил: «Наверное, основная причина, почему белорусы не хотят повышения пенсионного возраста, это то, что многие планируют продолжить работать на пенсии. По статистике, у нас четверть пенсионеров продолжают работать. Так что многие планировали сохранить рабочее место и получать часть пенсии, а их «надбавку» отсрочили».

Помимо повышения пенсионного возраста, государственный «Фонд социальной защиты населения» (ФСЗН) увеличил страховой стаж — период, за который в ФСЗН поступали взносы за работника. Такой стаж теперь составляет 16 лет вместо прежних 5. Сейчас граждане Белоруссии могут досрочно выйти на пенсию, однако «тогда их пенсия составит примерно 50 долларов в эквиваленте», отметил Кичкаев.

«В принципе, несправедливо, если за работающего человека организация десятилетиями отчисляла деньги в ФСЗН, а он даже не дожил до пенсии, — сказал он. — Государство обычно присваивает себе эти деньги, но в некоторых случаях немного делится ими».

Он также сослался на научные исследования, доказавшие, что «пенсионеры способны обучаться даже быстрее молодежи, потому что жизненный опыт, соединяясь с новыми знаниями, дает потрясающий синергетический эффект», хотя по состоянию здоровья молодёжь выглядит лучше. Возрастные сотрудники реже ходят на больничный и в 5 раз реже спонтанно увольняются, они «надёжнее молодёжи».

«Государство уже повысило пенсионный возраст, и это не предел. Я думаю, что когда-нибудь пенсионный возраст женщин и мужчин сравняют, но вряд ли в ближайшее время, поскольку это будет очень непопулярная мера. Из этого вытекает еще одна проблема. Учитывая, что белоруски сейчас рожают первенца ближе к 30, и многим порой нужно выходить на пенсию, когда дети еще учатся, помогать детям встать на ноги пенсионеру будет непросто. Остается завести участок и выращивать овощи и фрукты или продолжать работать», — сказал он, констатируя отсутствие альтернативы для Белоруссии.

Кичкаев считает, что выход на пенсию людей в погонах, а не врачей и учителей «можно обсуждать, когда общество решит, какое образование и какая медицина нам нужны — платные или бесплатные».