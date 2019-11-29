Париж, , 15:36 — REGNUM Согласно данным национального института статистики и экономических исследований INSEE, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Франции составил 0,3% в третьем квартале 2019 года, что обусловлено расходами домохозяйств на потребление, которые выросли на 0,4%, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что потребление домашних хозяйств выросло на 0,2% в октябре после снижения на 0,3% месяцем ранее.

«За месяц потребительские цены выросли на 0,1% после того, как в октябре оставались стабильными», — говорится в сообщении INSEE.

Кроме того, уровень сбережений домохозяйств вырос до 14,8% в третьем квартале по сравнению с 14,6% в предыдущем квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Елисейского дворца в Париже увеличится на 600 тыс. евро в 2020 году.

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