Москва, , 15:27 — REGNUM На сегодняшний день специалисты в области защиты технического обеспечения работают над совершенствованием программ и добились в этом хороших результатов — техника, действительно, становится гораздо более защищенной от внешнего воздействия, поэтому по сути главным способом заработка для кибермошенников является именно невнимательность и легкомысленное отношение со стороны граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, комментируя появление нового способа хищения средств с банковских карт.

«Так, защититься от троянов достаточно просто: достаточно поставить хороший антивирус или даже обойтись встроенной защитой от Microsoft, реализованной в 10 версии Windows. Ну и разумеется, не стоит отключать защиту для скачивания пиратского софта с файлообменников. С фишингом же все сложнее, но при должной осмотрительности проблем также не возникнет.

Отметим, что люди наиболее уязвимы, когда ищут желаемые сайты через поисковую строку в Google. Если же добавить адреса веб-страниц в закладки и переходить на них только через эти закладки, то риск «подхватить» вирус стремится к нулю.

Сами банки не стремятся раскрывать информацию по похищенным средствам, а ЦБ РФ еще не опубликовал данные. Но по уже имеющимся данным можно предположить, что в 2019 году было украдено более 1,5 млрд рублей. Причем, большая часть суммы приходится на социальную инженерию.

Надеемся, что в следующем году данная цифра будет меньше за счет того, что проблематика активно поднимается в СМИ и за счет превентивных действий со стороны финансовых организаций (как правило, каждый звонок в банк теперь сопровождается предостережениями относительно действий мошенников, которые носят информационный характер и направлены на то, чтобы уведомить граждан о возможных способах мошеннических действий).

Отдельно стоит отметить, когда человеку звонят из банка и требуют назвать код из СМС, CVV или пин-код, делать этого ни в коем случае нельзя. Сотрудники банка не имеют доступ к данной информации, а значит они не смогут с помощью нее верифицировать его», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России у хакеров появился новый способ хищения средств с банковских карт граждан — вирус, который сам может заходить в приложение банка в мобильном устройстве для Android и выводить деньги со счёта жертвы.

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