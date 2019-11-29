Белгород, , 15:27 — REGNUM Не позднее 13 декабря 2019 года Агентством по страхованию вкладов начнутся выплаты вкладчикам «Осколбанка», расположенного на территории города Старый Оскол Белгородской области. Об этом 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила секретарь-референт представительства ГК «АСВ» в ПФО Эльвира Зайцева.

«Осколбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» признала отзыв лицензии у кредитной организации страховым случаем и не позднее 13 декабря начнёт возмещать депозиты вкладчикам. Для оперативного приёма заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат АСВ намерено использовать банки-агенты — их отберут на конкурсной основе не позднее 5 декабря.

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанк» 29 ноября. По величине активов на 1 ноября 2019 года кредитная организация занимала 332 место в банковской системе России.

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