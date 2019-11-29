Тегеран, , 15:59 — REGNUM 28 ноября министр культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Али Асгар Мунесан заявил, что в обозримом будущем Исламская республика будет привлекать до 1,5 миллиона китайских туристов ежегодно. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Находясь с визитом в Пекине, министр подчеркнул, что Китай является одной из ведущих стран мира по развитию туризма, учитывая, что его посещают почти 150 млн. иностранцев ежегодно. «Учитывая прекрасные дружественные отношения между Ираном и Китаем, нужно приложить максимум усилия для развития сотрудничества в туристической сфере», — отметил Али Асгар Мунесан.

Министр подчеркнул, что доля Ирана на мировом рынке туризма очень мала, в частности, всего 52 800 китайских туристов посетили страну в 2018 году. Он заявил о том, что в Иран были приглашены специалисты из КНР, которые должны способствовать увеличению турпотока. «Благодаря этому мы достигнем показателя в 1,5 млн. туристов в год», — подчеркнул чиновник.