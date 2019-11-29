Курган, , 15:24 — REGNUM В Курганской области с 1 января 2020 года стартует новая система обращения с бытовыми отходами. Установлен региональный оператор, но до сих пор не утверждён тариф на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Данный тариф должен быть утверждён к 20 декабря, сообщила директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Гагарина на пресс-конференции.

До этого времени региональный оператор по обращению с отходами ООО «Чистый город» объявил аукцион для перевозчиков мусора. Торги должны закончиться 4−5 декабря.

«У них нет обязанности отыгрывать все перевозки через торги. Они могли 50% отыграть, 50% заключить по своему усмотрению. Но их позиция — «мы хотим, чтобы у нас все было предельно открыто, чтобы люди понимали, из чего сложилась экономика». И они отыгрывают через торги 100%», — отметила Гагарина.

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