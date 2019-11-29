Киев, , 15:23 — REGNUM В Харьковской области Украины и в Киеве — наиболее занятое среди регионов страны население.

Об этом сообщил 29 ноября украинский министр экономики Тимофей Милованов.

Министр назвал лидирующие области: по уровню занятости населения в возрасте 15−70 лет в городской местности самый высокий уровень в городе Киеве — 62,6%, далее следуют Харьковская — 61,8%, Черкасская область — 60,5%, Днепропетровская и Закарпатская — по 60%.

В сельской местности, отметил Милованов, уровень занятости такой: 68,7% — Луганская, 63,4% — Сумская, 63,3% — Черновицкая, 62% — Херсонская, 59,8% — Харьковская.

В итоге население Харьковской области Украины получается наиболее занятое в городской и сельской местностях — в среднем показатель в регионе составляет 62%.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам октября 2019 года (более актуальной информации еще нет), количество безработных на Украине составило 259,3 тыс. человек.