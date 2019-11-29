Москва, , 15:26 — REGNUM Российские производители свинины получили право её поставок на вьетнамский рынок. Об этом 29 ноября сообщает Россельхознадзор.

«В рамках визита российской делегации в Социалистическую Республику Вьетнам Россельхознадзор согласовал с департаментом ветеринарии министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) условия поставок российской свинины и свиных субпродуктов на вьетнамский рынок, а также подписал соответствующий ветеринарный сертификат», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что согласование поставок российской свинины на вьетнамский рынок позволит предприятиям из России, которые утвердит DAH, реализовывать свою продукцию на внутреннем вьетнамском рынке.

Помимо этого, указывается, что поставки с утвержденных DAH предприятий могут начаться незамедлительно и сообщается, что перечень допущенных на рынок Вьетнама свиноводческих предприятий будет опубликован на официальном сайте DAH в ближайшее время.