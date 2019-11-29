Москва, , 15:20 — REGNUM Наиболее близкие к реальности оценки параметров хищения средств у граждан, посредством IT-технологий, дает Банк России. Во-первых, по очевидной причине концентрированности атак именно на банковском секторе, а во-вторых, по причине законодательной обязанности коммерческих банков сообщать ЦБ обо всех таких случаях, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков, комментируя новый способ кражи денег с банковских карт.

«Исходя из этой статистики, главным и наиболее эффективным инструментом хищения средств граждан, с помощью IT-технологий, стала социальная инженерия (97% случаев). То есть методы, когда злоумышленники, предварительно собрав персональные данные о потенциальной жертве (клиенте банка), затем через технические средства связи воздействуют на него посредством убеждения.

Самой популярной стала «схема», при которой преступник звонил жертве, представляясь сотрудником банка, и под различными предлогами, пытался выманить CVV-код банковской карты, для последующей кражи с нее денежных средств.

По 2019 году Банк России пока данных не представил, однако, на основе данных по темпам роста киберпреступлений по стране от МВД России (примерно на 70% больше чем в январе-сентябре 2018 года) и данным финансового регулятора по общей сумме хищений с карт физических лиц в 2018 году (1,4 млрд. рублей), можно предположить, что по этому году итоговая сумма украденных средств будет в районе 2,1−2,5 млрд рублей.

При этом наблюдаются очень стабильные и высокие темпы ежегодного прироста подобных преступлений. Это во многом объясняется доверчивостью и низкой финансовой грамотностью россиян пожилого поколения, основной целевой группы мошенников. А потому и в 2020 году, эта неблагоприятная тенденция, вероятно, сохранит свои высокие темпы роста в 50−70% в год.

Большинства угроз аппаратно-технического уровня можно избежать с помощью стандартных программных средств защиты (антивирусы, файрволы) и кибергигиены (не скачивать сомнительные программы, не посещать сомнительные сайты, не оставлять на них персональных данных).

Что же касается социальной инженерии в отношении граждан пенсионного возраста, то эта проблема гораздо сложнее и решить ее возможно лишь при непосредственном участии государства и коммерческих банков. Либо через специальные образовательные курсы, либо через введение дополнительных процедур безопасности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, пользователь Facebook Серж Гатилов раскрыл новый способ мошенничества с банковскими картами, при котором жертву у банкомата обманывает группа людей.

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