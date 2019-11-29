Воронеж, , 15:17 — REGNUM «Городскую» электричку планирует запустить в Воронеже, об этом говорилось 29 ноября в ходе встречи губернатора Александра Гусева с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, сообщили ИА REGNUM в по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«Мы благодарны за ту финансовую деятельность, которая осуществляется компанией в регионе. У нас взаимоотношения складываются результативно. Правительство области со своей стороны готово поддерживать процессы развития компании и те масштабные проекты, которые реализуются на территории области Юго-Восточной железной дорогой», — отметил Александр Гусев, добавив, что ОАО «РЖД» входит в тройку крупнейших налогоплательщиков в Воронежской области.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия РЖД и региона в сфере железнодорожных перевозок. В частности, обсуждалась перспектива запуска в Воронеже городского поезда по маршруту станция Подклетное — Аэропорт.