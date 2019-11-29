Воронеж, 29 ноября 2019, 15:17 — REGNUM «Городскую» электричку планирует запустить в Воронеже, об этом говорилось 29 ноября в ходе встречи губернатора Александра Гусева с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым, сообщили ИА REGNUM в по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия РЖД и региона в сфере железнодорожных перевозок. В частности, обсуждалась перспектива запуска в Воронеже городского поезда по маршруту станция Подклетное — Аэропорт.